Придумайте загадку про весну 2 класс

Гость: Гость:

Загадки про ВЕСНУ.1) Звенит капель, стоит апрель Земля видна – идет ....(весна) 2) Птички гнезда вьют, птички лета ждут, Перед летом же она – раскрасавица - ....весна 3) Когда бывает, что все вдруг расцветает? (Весной) 4) От зимы пора очнуться: день растет, тепло идет. Не успеешь оглянуться, как вокруг все расцветет. (Весна) 5)Превращаются сугробы в говорливые ручьи... А когда творят такое солнца яркие лучи? (Весной) 6) Снег на солнце быстро тает, Перспектива нам ясна: Так в права свои вступает Долгожданная …весна