Придумайте загадку про весну 2 класс

Литература
Придумайте загадку про весну 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загадки про ВЕСНУ.1) Звенит капель,  стоит апрель Земля видна – идет ....(весна) 2) Птички гнезда вьют, птички  лета ждут, Перед летом же она – раскрасавица - ....весна 3)  Когда бывает, что все вдруг расцветает? (Весной) 4) От зимы пора  очнуться:  день растет,  тепло идет. Не успеешь оглянуться, как вокруг все расцветет. (Весна) 5)Превращаются сугробы в говорливые ручьи... А  когда  творят такое солнца яркие лучи? (Весной) 6) Снег на солнце быстро тает, Перспектива нам ясна: Так в права свои вступает Долгожданная …весна      

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