Кто из них прав: доктор Борменталь, считающий, что у Шарикова собачье сердце, или п??офессор Преображенский, утверждающий, что у Шарикова "именно человеческое сердце"?

Литература

Кто из них прав: доктор Борменталь, считающий, что у Шарикова собачье сердце, или п??офессор Преображенский, утверждающий, что у Шарикова "именно человеческое сердце"?

Автор: Гость