Кто из них прав: доктор Борменталь, считающий, что у Шарикова собачье сердце, или п??офессор Преображенский, утверждающий, что у Шарикова "именно человеческое сердце"?

Литература
Кто из них прав: доктор Борменталь, считающий, что у Шарикова собачье сердце, или п??офессор Преображенский, утверждающий, что у Шарикова "именно человеческое сердце"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба правы.  Поведение человека можно сравнить с поведением собаки. Это нравственная проблема романа.
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