Для приготовления клубничного варенья на 3 части клубники берут 4 части Сахара. Ск??лько надо взять клубники, чтобы сварить 8 кг 400 г варенья?

Математика
Для приготовления клубничного варенья на 3 части клубники берут 4 части Сахара. Ск??лько надо взять клубники, чтобы сварить 8 кг 400 г варенья?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8кг400г=8400г. 3+4=7(частей) всего 8400:7=1200(г) в 1 части 1200*3=3600г=3кг600г - клубники понадобится
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