Для приготовления клубничного варенья на 3 части клубники берут 4 части Сахара. Ск??лько надо взять клубники, чтобы сварить 8 кг 400 г варенья?

Математика

Для приготовления клубничного варенья на 3 части клубники берут 4 части Сахара. Ск??лько надо взять клубники, чтобы сварить 8 кг 400 г варенья?

Автор: Гость