Морфологический разбор прилагательного в старых

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Морфологический разбор прилагательного в старых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)старый(какой?)н.ф.старый,прилагательное,обозначает признак предмета2)морфологические признаки:           1)постоянные:качественное           2)непостоянные: полная форма,ед.ч.,м.р.,Им.п.3)синтаксическая роль-определение

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