Сколько будет 1234:27*6007:7-(900:5)
Математика
Сколько будет 1234:27*6007:7-(900:5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1234:27*600:7)-180=39040,305 точно такое здание?
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