Помогите по музыкальной литературе Г. ф Калинина 1 выпуск упр 88 заранее спасибо да?? 50 баллов

Музыка

Помогите по музыкальной литературе Г. ф Калинина 1 выпуск упр 88 заранее спасибо да?? 50 баллов

Автор: Гость