Помогите по музыкальной литературе Г. ф Калинина 1 выпуск упр 88 заранее спасибо да?? 50 баллов
Музыка
Помогите по музыкальной литературе Г. ф Калинина 1 выпуск упр 88 заранее спасибо да?? 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарманщик-простая двухчастная форма Старинная фран.песенка.- написана в простой двухчастной репризной форме Немецкая песенка- трехчастная форма Старинная французская песенка-трёхчастная форма Камаринская-в форме двойных вариаций Полька- трёхчастная, с расширенной средней частью и сокращённой до первого предложения третьей части.
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