НАЙТИ ПРОИЗВОДНУЮ y=общий корень 6x^2 +1 y=arctg(9x) y=12^cosx y=5^1/x y=ln^5 2x y=arccos(-4/x) y=y=(3x^6 +2x+1)^4 y=∛cos8x
Математика
НАЙТИ ПРОИЗВОДНУЮ y=общий корень 6x^2 +1 y=arctg(9x) y=12^cosx y=5^1/x y=ln^5 2x y=arccos(-4/x) y=y=(3x^6 +2x+1)^4 y=∛cos8x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я буду писать ответы. 1) 1/2√6x²+1*12x=6x/√6x²+1 2)12^cosx=-12^cosx*㏑12*sinx 3)-1/x²*5^1/x*㏑5 4)5/x㏑⁴2x 5)1/√(1-16/x²)*4/x²=4/x²*√1-16/x² 6)4(3x⁶+2x+1)³*(18x+2) 7)1/3*(cos8x)⁻²/³*8*(-sin8x)=-8sin8x/3³√cos²8x
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