Решите задания по химии Задача на примеси. 1.Составьте уравнения химических реакций, необходимых для осуществления превращений. В первой реакции укажите окислитель и восстановитель, для третьей составьте полное и сокращенное ...

Химия
Решите задания по химии Задача на примеси. 1.Составьте уравнения химических реакций, необходимых для осуществления превращений. В первой реакции укажите окислитель и восстановитель, для третьей составьте полное и сокращенное ионное уравнение. Fe-gt;FeCl3-gt;Fe(OH)3-gt;Fe2O3-gt;Fe 2.Задача на примеси. Определите массу железа, которое образуется при взаимодействии водорода с 200г. оксида железа(+3), содержащего 20% примесей.
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