Определите скорость шарика, массой 0,02кг выпущенного из игрушечного пружинного пистолета, закрепленного горизонтально. Жесткость пружины k=242Н/м, а сжатие дельта L=0,01м (в конце книге показывает ответ 5,24 метров в секунду)
Физика
Определите скорость шарика, массой 0,02кг выпущенного из игрушечного пружинного пистолета, закрепленного горизонтально. Жесткость пружины k=242Н/м, а сжатие дельта L=0,01м (в конце книге показывает ответ 5,24 метров в секунду)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано k=242 Н/м x=0,01м m=0,02 кг V- ? по закону сохранения энергии k*x^2/2=m*V^2/2 V=√k*x^2/m=x*√k/m=0,01*√242/0,02=1,1 м/с
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