Определите скорость шарика, массой 0,02кг выпущенного из игрушечного пружинного пистолета, закрепленного горизонтально. Жесткость пружины k=242Н/м, а сжатие дельта L=0,01м (в конце книге показывает ответ 5,24 метров в секунду)

Физика

Определите скорость шарика, массой 0,02кг выпущенного из игрушечного пружинного пистолета, закрепленного горизонтально. Жесткость пружины k=242Н/м, а сжатие дельта L=0,01м (в конце книге показывает ответ 5,24 метров в секунду)

Автор: Гость