Помогитеее срочно на завтра!!! Какое правило на слово далекое( У меня просто ошибка я написала расстояние далекой, а нужно расстояние далёкое) ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНООООООО

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Помогитеее срочно на завтра!!! Какое правило на слово далекое( У меня просто ошибка я написала расстояние далекой, а нужно расстояние далёкое) ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНООООООО

Автор: Гость