Сочинение на тему приход весны
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Сочинение на тему приход весны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла весна! Я рад ей, потому что в этот сезон набухают почки, трава начинает зеленеть и птицы начинают петь. Лес приобретает свой цвет и от него так и доносится звуки природы. Вот дятел стучит своим клювиком по дереву, пробежал заяц через кусты, ежик фыркнул и скрылся в зарослях. Хорошо, когда приходит весна!
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