Сочинение на тему приход весны

Гость: Гость:

Пришла весна! Я рад ей, потому что в этот сезон набухают почки, трава начинает зеленеть и птицы начинают петь. Лес приобретает свой цвет и от него так и доносится звуки природы. Вот дятел стучит своим клювиком по дереву, пробежал заяц через кусты, ежик фыркнул и скрылся в зарослях. Хорошо, когда приходит весна!