Что Такое- Алгоритм помогите срочно нужно))
Математика
Что Такое- Алгоритм помогите срочно нужно))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совокупность последовательных шагов, схема действий, приводящих к желаемому результату.
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