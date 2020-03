1.К переходным элементам относятся: A) Литий; B) Сера; C)Ванадий; D) Селен; 2.Попарно вз??имодействуют простые вещества, образованные элементами: A) №3 и №8; B) №6 и №7 C) №11 и №19 D) №20 и №21; 3. Самое сильное основание: A...

Химия

1.К переходным элементам относятся: A) Литий; B) Сера; C)Ванадий; D) Селен; 2.Попарно вз??имодействуют простые вещества, образованные элементами: A) №3 и №8; B) №6 и №7 C) №11 и №19 D) №20 и №21; 3. Самое сильное основание: A)CsOH; B)KOH; C)NaOH; D)LiOH; 4. Отдача электронов происходит в случае: A) Fe3+ -gt; Fe2+; B) Cl2* -gt; 2Cl; C) 2H+ -gt; H2*; D) Na* -gt; Na+; 5. Для смещения химического равновесия обратимой реакции: N2+3H2 lt;-gt; 2NH3+Q В сторону образования NH3 необходимо: A) Повысить температуру и давления; B) Понизить температуру и давления; C) Понизить температуру и повысить давления; D) Повысить температуру и понизить давления; 6. Установите, какая из реакций идёт. A) NaCl + Br2 -gt; B) NaBr + Cl2 -gt; C) NaCl + I2 -gt; D) NaF + Cl2 -gt; ; 7. Для определения галогенов в водном растворе используют. A) Ba2+; B) OH; C) H+; D) Ag+; 8. Ион галогена йода в растворе: A) Белый цвет; B) Жёлтоватый; C) Мелкая взвесь; D) Фиолетовый цвет; 9. Сера- окислитель в химической реакции: A) Zn + S -gt; B) S+O2 -gt; C) S + 3F2 -gt; D) SO3+H20 -gt; ; 10. Цепочке превращений N-3 -gt; N+2 -gt; N+4 -gt; N+5 соответствует схема: A) NH3 -gt; NO -gt; NO2 -gt; HNO3; B) Na3N -gt; N2O -gt; HNO2 -gt; HNO3 C) HN3 -gt; N2 -gt; NO -gt; NO2 D) N2O -gt; N2 -gt; NO2 -gt; HNO3;

Автор: Гость