С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать k2o: оксид серы (6), оксид калия, гидроксид магния, соляная кислота, оксид цинка
Химия
С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать k2o: оксид серы (6), оксид калия, гидроксид магния, соляная кислота, оксид цинка
Ответ(ы):
Гость:
K₂O + SO₃ = K₂SO₄ K₂O + 2HCl = 2KCl + H₂O так как окись калия - основный оксид, реагирует с кислотными оксидами, кислотами и амфотерными гидроксидами
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