Помогите пожалуйста!мне надо здавать в 7:00!
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Помогите пожалуйста!мне надо здавать в 7:00!
Ответ(ы):
Гость:
Ну, во первых будет не здавать, а сдавать 168. Волга, сахар, мед, сметана, вермишель, Марс. 169. Брюки, очки, ворота, ножницы, сани, дрожжи 170. Кофе, дежавю, тюль, палантин, радио, какао
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