Даны разложения чисел a и b на простые множители. Найдите НОД (a и b) . a=2 в третий степ??ни •3 в четвертой степени •5•7 во второй степени b=2 во второй •3 в пятой •5 во второй •7 Помогите пожалуйста решить !

Математика

Даны разложения чисел a и b на простые множители. Найдите НОД (a и b) . a=2 в третий степ??ни •3 в четвертой степени •5•7 во второй степени b=2 во второй •3 в пятой •5 во второй •7 Помогите пожалуйста решить !

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