Даны разложения чисел a и b на простые множители. Найдите НОД (a и b) . a=2 в третий степ??ни •3 в четвертой степени •5•7 во второй степени b=2 во второй •3 в пятой •5 во второй •7 Помогите пожалуйста решить !
Математика
Даны разложения чисел a и b на простые множители. Найдите НОД (a и b) . a=2 в третий степ??ни •3 в четвертой степени •5•7 во второй степени b=2 во второй •3 в пятой •5 во второй •7 Помогите пожалуйста решить !
Ответ(ы):
Гость:
А=2³*3⁴*5*7² b=2² 3⁵ 5² 7 НОД(а,b)=2² * 3⁴ *5* 7 =4*81*5*7=11340
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