Какие здесь однокоренные слова-шипеть,шипучка,шиповой,шиповатый,прошипеть,шипы,шипение,зашипеть?
Русский язык
Какие здесь однокоренные слова-шипеть,шипучка,шиповой,шиповатый,прошипеть,шипы,шипение,зашипеть?
Ответ(ы):
Гость:
Шипеть шипучка прошипеть шипение зашипеть. Шиповой шиповатый шипы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Придумайте стихотворение в прозе о животных или о природе и тд.(что бы что то хвалили)мне нужно не писателей,а ваше!Ребята срочно помогите я вам за...
Математика
Из четвёртой части купленных ягод приготовили варенье.Сколько ягод купили,если н?? варенье пошло 8 кг ягод???
Қазақ тiлi