Как по английски будет :есть много фабрик и заводов.
Английский язык
Как по английски будет :есть много фабрик и заводов.
Ответ(ы):
Гость:
There are many factories and plants.
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