7 м проволоки на 8 равных кусков . Сколько метров проволоки в одном куске

Математика
7 м проволоки на 8 равных кусков . Сколько метров проволоки в одном куске
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0.875м 7:8=0.875 алвдаладвжажажыжм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста, нужно решение и ответ!! Буду признательна
Ответить
Биология
Составьте две цепи питания: белый медведь,планктон,треска,акула,тюлень,гренландс??ий кит,пингвин,чайка.
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Нужно заменить солосочетание "Клык моржа" словочетанием по схеме: прилагательное + существительное
Ответить
Русский язык
Как сделать звуко буквенный разбор слова КНИГОЛЮБ
Ответить
Математика
Продолжил ряд на 2 числа сохраняя закономерность! 3, 30,330,3600 ____,______.
Ответить