7 м проволоки на 8 равных кусков . Сколько метров проволоки в одном куске
Математика
7 м проволоки на 8 равных кусков . Сколько метров проволоки в одном куске
Ответ(ы):
Гость:
0.875м 7:8=0.875 алвдаладвжажажыжм
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