Как сделать звуко буквенный разбор слова КНИГОЛЮБ

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Как сделать звуко буквенный разбор слова КНИГОЛЮБ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К-(к)-согл.,глух, тв, пар. н(н)-согл, звон, тверд, непар и(и)-удар, глас,  г(г)-согл, зв, твер, парн о(а) - гл, безуд л(л)-согл, зв, тв.непарн ю(у)-гл, безуд    (й) -согл, тв.зв, непар. б(п) -сгл, глух.мягх, парн.
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