В треугольнике ABC высота AD делит основание BC на отрезки BD =2 корней из 2 см и DC =8см . у??ол ABC=60 градусов.Найдите боковые стороны тругольника

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Если угол д=90 так как ад -высота по условию угол б-60 то угол а=90 по теореме прям треугольника катет лежащий на против угла в 30 град равен половине гипотенузе бдумнож 2=ад у нас известны две стороны прям треугольника дальше находи боковую сторону ро теореме пифагора