Сколько будет 1/6+5/6=? по другому одна шестая плюс пять шестых помогите. номер 6
Математика
Сколько будет 1/6+5/6=? по другому одна шестая плюс пять шестых помогите. номер 6
Ответ(ы):
Гость:
1/6+5/6=6/6=1 Ответ:1
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