Пириметр прямоугольника 36см.длина егостороны 6 см.узнайте ширину.прямоугольника.
Математика
Пириметр прямоугольника 36см.длина егостороны 6 см.узнайте ширину.прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
P=2*(a*b), P=36см,a=6см, b=36:2-6=12см
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