Русский язык живое слово дороже
Русский язык
Русский язык живое слово дороже
Ответ(ы):
Гость:
Стихотворение Вадима Шефнера "Слово"
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