Русский язык живое слово дороже

Русский язык
Русский язык живое слово дороже
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Гость:
Стихотворение Вадима Шефнера "Слово"

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