Песню про купца Калашникова певали под ... звон? а)гуслярнный в)цимбальный с)гит??рный д)свирельный В повести Гоголя Тарас Бульба Андрия в осажденный город провела? а)чернавка в)служанка с)крестьянка д)татарка ПОМОГИТ...

Литература

Песню про купца Калашникова певали под ... звон? а)гуслярнный в)цимбальный с)гит??рный д)свирельный В повести Гоголя Тарас Бульба Андрия в осажденный город провела? а)чернавка в)служанка с)крестьянка д)татарка ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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