Песню про купца Калашникова певали под ... звон? а)гуслярнный в)цимбальный с)гит??рный д)свирельный В повести Гоголя Тарас Бульба Андрия в осажденный город провела? а)чернавка в)служанка с)крестьянка д)татарка ПОМОГИТ...
Литература
Песню про купца Калашникова певали под ... звон? а)гуслярнный в)цимбальный с)гит??рный д)свирельный В повести Гоголя Тарас Бульба Андрия в осажденный город провела? а)чернавка в)служанка с)крестьянка д)татарка ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
1)гуслярный 2)(вроде) чернавка
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