Придумайте словосочетания к количественным числительным, по типу числ.+сущ.: один??адцатый ...; девяностый ...; сотый; трёхсотый ...; четырёхсотый ...; двухмиллионный ...; трёхмиллиардный ...
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Придумайте словосочетания к количественным числительным, по типу числ.+сущ.: один??адцатый ...; девяностый ...; сотый; трёхсотый ...; четырёхсотый ...; двухмиллионный ...; трёхмиллиардный ...
Ответ(ы):
Гость:
1. Одиннадцатый век 2. девяностый год 3. сотый километр 4. трёхсотый номер 5. четырехсотый день 6. двухмиллионный долг 7. трёхмиллиардный кредит
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