Помогите действия и ответ пожалуйста. Бригада из 15 человек собрали 84 ящика виногр??да по 14 кг в каждом сколько винограда собрали? Выразите результаты в тоннах и килограммах.

Математика

Помогите действия и ответ пожалуйста. Бригада из 15 человек собрали 84 ящика виногр??да по 14 кг в каждом сколько винограда собрали? Выразите результаты в тоннах и килограммах.

Автор: Гость