Помогите действия и ответ пожалуйста. Бригада из 15 человек собрали 84 ящика виногр??да по 14 кг в каждом сколько винограда собрали? Выразите результаты в тоннах и килограммах.

Математика
Помогите действия и ответ пожалуйста. Бригада из 15 человек собрали 84 ящика виногр??да по 14 кг в каждом сколько винограда собрали? Выразите результаты в тоннах и килограммах.
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