Роль союза И в предложении | Примеры 1. Связывает однородные члены. | ... 2. Связывает части сложного предложения | Помогите ПОЖАЛУЙСТАААААА НУ ХОТЬ КТО НИБУТЬ Я ВАЩЕ УЖЕ НЕ НА ЧТО НЕ РАСЧИТЫВАЮ!!!! КРОМЕ ВАС ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ...

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Роль союза И в предложении | Примеры 1. Связывает однородные члены. | ... 2. Связывает части сложного предложения | Помогите ПОЖАЛУЙСТАААААА НУ ХОТЬ КТО НИБУТЬ Я ВАЩЕ УЖЕ НЕ НА ЧТО НЕ РАСЧИТЫВАЮ!!!! КРОМЕ ВАС ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость