Роль союза И в предложении | Примеры 1. Связывает однородные члены. | ... 2. Связывает части сложного предложения | Помогите ПОЖАЛУЙСТАААААА НУ ХОТЬ КТО НИБУТЬ Я ВАЩЕ УЖЕ НЕ НА ЧТО НЕ РАСЧИТЫВАЮ!!!! КРОМЕ ВАС ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ...

Русский язык
Роль союза И в предложении | Примеры 1. Связывает однородные члены. | ... 2. Связывает части сложного предложения | Помогите ПОЖАЛУЙСТАААААА НУ ХОТЬ КТО НИБУТЬ Я ВАЩЕ УЖЕ НЕ НА ЧТО НЕ РАСЧИТЫВАЮ!!!! КРОМЕ ВАС ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Мама купила молоко и кефир. 2)Я отвечала на уроке , и мне поставили пятерку .
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