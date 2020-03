Пожалуйста помогите мне срочно нужно написать на английском языке о традиционный костюмах в России кратко , за ранее спасибо большое

Гость: Гость:

Russian folk costumes are very beautiful. Sundress and white shirt girls, and men trousers and shirt. I really like these outfits I always wanted to try this! ·············Перевод Русские национальные костюмы очень красивые. Сарафан и белая рубашка у девушек, а у мужчин штаны и рубаха. Мне очень нравятся эти наряды я всегда мечтала такой примерить! И добавь какую нибудь картинку, получится классно!