Составьте две цепи питания: белый медведь,планктон,треска,акула,тюлень,гренландс??ий кит,пингвин,чайка.
Биология
Составьте две цепи питания: белый медведь,планктон,треска,акула,тюлень,гренландс??ий кит,пингвин,чайка.
Ответ(ы):
Гость:
Белый медведь-тюлень-пингвин-треска-планктон гренландский кит-акула-чайка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста! Нужно заменить солосочетание "Клык моржа" словочетанием по схеме: прилагательное + существительное
Алгебра
В треугольнике ABC высота AD делит основание BC на отрезки BD =2 корней из 2 см и DC =8см . у??ол ABC=60 градусов.Найдите боковые стороны тругольника