Придумайте стихотворение в прозе о животных или о природе и тд.(что бы что то хвалили)мне нужно не писателей,а ваше!Ребята срочно помогите я вам за это заплачу честно!!если завтра не сдам эту прозу 2 за четверть выведут(помогии...

Гость: Гость:

Животный мир, дары его природы. Тебя благодарили все народы. Ты будто знал, что жизнь большой планеты Боготворять все будут, даже дети. Ты будто знал, что нужно нам для счастья. Ты создал свет, животных, все ненастия. Ты знал, что нужно для счастливой жизни. Тебя боготворим в словах и в мыслях. ******************************************* Или нужно "белый стих"? *******************************************