Космонавты уничтожили устаревшуюк космическую станцию Ее обгоревшие останки упадут на Землю и будут разбросаны вдоль Южного тропикаНочью и утром возможно их падение в горных районах Западного полушария Днем они могут предствлят...

География
Космонавты уничтожили устаревшуюк космическую станцию Ее обгоревшие останки упадут на Землю и будут разбросаны вдоль Южного тропикаНочью и утром возможно их падение в горных районах Западного полушария Днем они могут предствлять опасность для жителей равнин Восточного полушария
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да опасность конечно есть но % выпадения их на суше очень мал да и вообще то что они упадут на землю мало вероятно 
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