1)как из хлората натрия получить хлорид натрия.

Химия
1)как из хлората натрия получить хлорид натрия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaClO3 = 2NaCl + 3O2 нагревание в присутствии катализатора
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