Информатика

Вопрос 1 x,y,z-углы в треугольнике.какие логические связки можно поставить в составном условии? If (xlt;90) (ylt;90) (zlt;90) then writeln('треугольник остроугольный') else writeln('треугольник неостроугольный'); Вопрос 2 Дан фрагмент программы: x:=random(100); y:=x div 10; z:=x mod 10; if ( ) and ( ) and ( ) then writeln ('Мне',x,'года'); выбрать пропущенные условия 1 zlt;=4 2 ylt;gt;1 3 z=1 4y=1 5zgt;=5 6zgt;=2 7z=0 Вопрос 3 Что может быть использовано в составных условиях? 1 Математические выражения? 2 Логические связки 3 переменные 4 знаки отношений 5 скобки Вопрос 4 Действительный тип переменной 1 longint 2 word 3 integer 4 byte 5 real Вопрос 5 Какие ключевые слова используются в условном операторе в полной форме? 1 then 2 to 3 for 4 else 5 if Вопрос 6 Целочисленные операции: 1 power 2 sqrt 3 div 4 sqr 5 mod 6 abs Вопрос 7 Какие ключевые слова используются в условном операторе в краткой форме 1 do 2 for 3 then 4 else 5 if Вопрос 8 описание переменных проходит в разделе: 1 uses 2 program 3 const 4 var 5 begun end. Вопрос 9 Какое ключевое слово пропущено? for x:=9 _____ 0 do Вопрос 10 Операторные скобки: 1 if then 2 [ ] 3 begin end. 4 { } 5 begin end; Вопрос 11 Какие ключевые слова используются в цикле с параметром: 1 then 2 downto 3 do 4 to 5 for 6 if Вопрос 12 Какое ключевое слово пропущено? for x:=1 ____ 3 do Вопрос 13 Математические функции 1 power 2 sqrt 3 div 4 mod 5 sqr 6 abs Вопрос 14 Program zikl; Var s,k:Integer; Begin s:=8; for k:=2 to 8 do s:=s+8 writeln(s); End. Что является результатом выполнения программы? Вопрос 15 Что стоит в условном операторе после then? 1 знаки отношения 2 переменная 3 оператор 4 математические выражение 5 скобки Вопрос 16 Дан фрагмент программы: x:=random(100); y:=x div 10; if ( ) and ( ) then writeln('Мне',x,'год'); Выбрать пропущенные условия: 1 z=0 2 ylt;gt;1 3 zgt;=5 4 zgt;=4 5 z=1 6 y=1 7 zlt;=2 Вопрос 17 x,y,z-углы в треугольнике.Какие логические связки необходимо поставить в составном условии? if(x=90) (y=90) (z=90) then writeln('треугольник прямоугольный') else writeln('треугольник непрямоугольный'); Вопрос 18 Количество десятков в двузначном числе числе x можно вычислить: 1 x mod 100 div 10 2 x mod 10 3 x mod 100 4 x div 100 5 x div 10 Вопрос 19 Что может использоваться в простом условии? 1 математические выражение 2 переменная 3 знак отношения 4 логическая связка 5 константа Вопрос 20 Количество единиц в двузначным числом можно вычислить - 1 x div 100 mod 10 2 x mod 10 3 x mod 100 4 x div 100 5 x div 10

