Почему индивидуальное здоровье человека прежде всего зависит от него самого?
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Почему индивидуальное здоровье человека прежде всего зависит от него самого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индивидуальное здоровье - здоровье каждого члена общества. Зависит оно от него, лишь по одной причине - Человек сам несет ответственность за свое здоровье.
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