Произведение двух чисел равна первому множителю .Приведи примеры

Математика
Произведение двух чисел равна первому множителю .Приведи примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только если умножать на 1  например: 4*1=4 10*1=10 12345*1=12345
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