Произведение двух чисел равна первому множителю .Приведи примеры
Математика
Произведение двух чисел равна первому множителю .Приведи примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только если умножать на 1 например: 4*1=4 10*1=10 12345*1=12345
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