Помогите пожалуйста........ Cочините по мотивам любой книги или любимого фильма задачу,которая решалась бы графическим способом. Кто сочинит самую интересную задачу?
Математика
Помогите пожалуйста........ Cочините по мотивам любой книги или любимого фильма задачу,которая решалась бы графическим способом. Кто сочинит самую интересную задачу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ "Вокруг Света за 80 дней" Радиус Земли = 6400 км. С какой скоростью надо двигаться? Это не графическая задача. А вот в рисунке увидеть формулу квадрата суммы - не каждый может (a+b)² = a² + b² + 2*a*b
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