Помогите пожалуйста........ Cочините по мотивам любой книги или любимого фильма задачу,которая решалась бы графическим способом. Кто сочинит самую интересную задачу?

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ОТВЕТ "Вокруг Света за 80 дней" Радиус Земли = 6400 км. С какой скоростью надо двигаться? Это не графическая задача. А вот в рисунке увидеть формулу квадрата суммы - не каждый может (a+b)² = a² + b² + 2*a*b