Напишите плз , нужно срочно

Физика
Напишите плз , нужно срочно
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Автор: Гость
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Гость:
1 - 3 2 - 5 3 - 1 Думаю понятно что е чему.
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