Помогите обеснить что такое обереги

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Оберег - это предмет или символ, призванный защищать своего владельца и его дом от бед, приносить в дом счастье и достаток. Понятие "оберега" знакомо нам с детских лет. Ну кто из нас не искал старательно камушки с дырочками - "куриные боги"? Конечно, всё это сейчас лишь вызывает улыбку, но и лишний рах подтверждает, насколько глубоко сидит в нас древнее язычество. Обереги можно разделить на несколько категорий: защита от так называемых "внешних воздействий" - от болезней, сглаза, нечистой силы и т.д., оберег "на удачу" и обереги- символы, имеющие глубокий философский смысл. Известны обереги с самых древних времён. Ещё в каменном веке, чтобы уберечь человека от болезни, шаман выбивал на небольшом, гладком камушке несколько окружностей, одна внутри другой, таким образом пытаясь "огородить" от возможного недуга. Этот камушек помещали в мешочек из кожи и носили на шее. В древнем Египте самыми популярными оберегами были жук-скарабей, являвшийся символом воскрешения после смерти, так называемый "глаз Гора", изображение которого защищало от всего дурного и анх, более известный в настоящее время как "Коптский крест" или "крест с петлёй". Он являлся защитным символом означал жизнь, бессмертие, мудрость. Интересно, что похожий по форме и значению символ был и у древних Майа и у скандинавов и символизировал бессмертие). Евреи в древности носили изображение полумесяца от сглаза и нашивали на одежду колокольчики, звон которых должен был отпугивать злых духов. Много оберегов было у древних славян. Например, такие известные нам с детства предметы как ложка, расчёстка (гребень), ключ и полотенце. Ложка символизировала сытость и довольство в доме, на гребне изначально в качестве ручки было изображение лошадки (оно постепенно сошло, но смысл остался). Конь считался символом добра и возил на себе солнце (возникает вопрос, случайно ли созвучие имени славянского бога солнца - Хорс с английским словом horse - лошадь?). Ключ символизировал богатство и сохранность имущества и опыта, а также чести. Вышитое полотенце (рушник) сопровождало наших предков от рождения до смерти. Новорождённого укрывали вышитым полотенцем, им же связывали руки новобрачных в день свадьбы, и, провожая в дальнюю дорогу, махали в след, желая ровного и лёгкого пути. Очень часто среди славянских оберегов встречается знак креста. Как правило это - символ плодородия. Не менее известны в качестве оберега так называемые "солярные знаки" - символы, посвящённые солнцу. Всего существует около полутора сотен различных изображений и названий этих знаков, наиболее известные: Свастика, Коловрат, Посолонь, Свято Дар, Свати, Агни, Фаш, Мара. Были обереги, посвящённые славянским богам, например, "Громовое колесо Перуна", носимое исключительно мужчинами-воинами. Даже топор считался оберегом. Он использовался для труда, с его помощью строили дома и расчищали поля, но и использовали в качестве оружия, которому покровительствовал сам Перун. Также мужским оберегом, не только у славян, а , кажется, практически у всех народов, промышлявших охотой, служил зуб добытого собственноручно хищника. Он призван был оградить от зла и принести удачу на охоте. Также славяне верили, что со "звериным" оберегом они приобретают силу и ловкость убитого зверя. Челюсти хищника, прибитые над крыльцом, должны были отпугивать невидимых врагов- упырей и опасных животных, а череп давал мудрость и оберегал от злых сил, не зря черепами украшали частоколы (иногда для этой цели использовались головы не только животных, но и поверженных врагов). Наши предки ничего не делали понапрасну. И если, например, украшали одежду вышивкой, в каждый узор вплетали стилизованное изображение того или иного оберега. То же самое делалось и в отношении украшения домов - покрывая затейливой резьбой опорные столбы, кроме красоты мастера привносили и толику защиты своего жилища. В качестве оберегов также могли использоваться татуировки. Например, у народов севера, промышляющих рыболовством, была традиция наносить на тело изображение рыб, коренные жители Америки наносили стилизованное изображение тотемного животного, от которого, по преданию, вёлся их род. Изображение почитаемого "предка" должно было защищать его "детей" от невзгод. А моряки всех времён и народов защищают себя при помощи изображений морских богов (в частности, Нептуна и его дочерей-русалок). И в наши дни в качестве оберегов широко используются татуировки с изображением защитных кельтских рун, восточных иероглифов, славянских орнаментов. И сейчас, частенько, направляясь в гости к друзьям, несём им в подарок изготовленного из дерюжки и соломы мужичка-домового, или маленький веничек, символизирующий "дом - полная чаша" и отгоняющий зло, или даже простенькое с виду, льняное полотеничко для кухни. И не всегда задумываемся, что таким образом хотим пожелать им ещё большего счастья и благополучия. Мир вашему дому!