В результате чего образуется зародышевый пузырёк? Куда он прикрепляется после об??азования?
Биология
В результате чего образуется зародышевый пузырёк? Куда он прикрепляется после об??азования?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зародышевый пузырек - бластула с полостью внутри. Он образуется при помощи многократного митотического деления зиготы. Затем пузырек прикрепляется в плаценте (стенка матки).
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