20 баллов. Что объединяет стихи Есенина : "Возвращение на Родину", "Русь Уходящая", "Н??уютная жидкая лунность"?
Литература
20 баллов. Что объединяет стихи Есенина : "Возвращение на Родину", "Русь Уходящая", "Н??уютная жидкая лунность"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объединяет о возвращении на Родину.
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