Как ты думаешь почему бабушка купила внуку пряник конем несмотря на обман

Литература
Как ты думаешь почему бабушка купила внуку пряник конем несмотря на обман
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомучто бабушка любит своих внуков. И она рада когда внук накормлен
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