1)Как измениться период колебаний в электрическом контуре, если емкость конденсатора увеличится в 2 раза, а индуктивность катушки уменьшиться в 4 раза?

Физика
1)Как измениться период колебаний в электрическом контуре, если емкость конденсатора увеличится в 2 раза, а индуктивность катушки уменьшиться в 4 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период колебаний с начальной ёмкостью C и индуктивностью L равен T1=2*π*√(L*C). Во втором случае после изменения параметров период будет  T2=2*π*√(L*0,25*2*C)=2*π*√(L*C*0,5)=.2*π*0,707*√(L*C)=2*π*√(L*C)/√2. То есть период  уменьшится в √2 раз. Ответ: период  уменьшится в √2 раз.
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