1)как правильна сказать "дайте мне , пожалуйста ..." а) ягоду лимона б) яблоко лим??на в) померанец лимона г) соплодие лимона д) костянку лимона
Биология
1)как правильна сказать "дайте мне , пожалуйста ..." а) ягоду лимона б) яблоко лим??на в) померанец лимона г) соплодие лимона д) костянку лимона
Ответ(ы):
Гость:
Ответ Д наверное , я так думаю по крайней мере)
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