1)как правильна сказать "дайте мне , пожалуйста ..." а) ягоду лимона б) яблоко лим??на в) померанец лимона г) соплодие лимона д) костянку лимона

Биология

1)как правильна сказать "дайте мне , пожалуйста ..." а) ягоду лимона б) яблоко лим??на в) померанец лимона г) соплодие лимона д) костянку лимона

Автор: Гость