Тень от сосны, конверт для письма, стоять у доски , добраться до дома, уехать без др??зей коробка из картона какими членами предложения являются эти сочетания

Русский язык

Тень от сосны, конверт для письма, стоять у доски , добраться до дома, уехать без др??зей коробка из картона какими членами предложения являются эти сочетания

Автор: Гость