Что нового появилось в одежде и обуви в 18 веке?
История
Что нового появилось в одежде и обуви в 18 веке?
Ответ(ы):
Гость:
Можно сказать, появился русский стиль одежды) например, одежда для женщин делалась из облегчённой ткани.
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