Написать 2 3 предложения на тему мой счастливый класс

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Написать 2 3 предложения на тему мой счастливый класс
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