Где расположены самые большие города Австралии?Объясните почему.
География
Где расположены самые большие города Австралии?Объясните почему.
Ответ(ы):
Гость:
На юго-востоке и юге. Наиболее благоприятные условия для проживания- субтропики.
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