Как тебя зовут и как дела.....

Русский язык
Как тебя зовут и как дела.....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Меня зовут Настя. У меня всё хорошо.
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