Прочитайте, Какую букву следует выбрать из скобки, чтобы правильно написать слово? Объясните свой ответ. 1. Ры(б,п)ка мелкая, да уха сла(т,д)ка. 2. Некараси(ф, в) лицом, да хоро(ж,ш) умом. 3. Лу(г,к) с морко(ф, в)кой хоть и...
Русский язык
Прочитайте, Какую букву следует выбрать из скобки, чтобы правильно написать слово? Объясните свой ответ. 1. Ры(б,п)ка мелкая, да уха сла(т,д)ка. 2. Некараси(ф, в) лицом, да хоро(ж,ш) умом. 3. Лу(г,к) с морко(ф, в)кой хоть и с одной гря(т, д)ки, да неодинаково сла(д,т)ки. 4.Тому великий сты(т, д), кто языком льсти(ф,в). 5. Хле(п,б) - всему голова. Спиши выбирая нужную букву из скобки. Прочитайте первую пословицу. Определите её тему. Придумайте рассказ, который можно был бы озаглавить этой пословицей.
Ответ(ы):
Гость:
Рыбка мелкая,да уха сладка (можно подобрать проверочное слово рыбонька, сладок некрасив лицом,да хорош умом(проверочное слово некрасивый,хороший) лук с морковкой хоть и с одной грядки,да неодинаково сладки(проверочное слово морковочка,грядочка,сладок) тому великий стыд,кто языком льстив ( стыдно) хлеб всему голова(проверочное слово хлебушек)
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